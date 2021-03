Repubblica Ceca-Italia U21, sciocchezza Tonali: rosso diretto. Il motivo

Sandro Tonali è stato espulso per condotta violenta al minuto 84' di Repubblica Ceca-Italia U21. La ricostruzione

Un esordio da dimenticare per Sandro Tonali con l'Under 21 di Paolo Nicolato agli Europei. Il giocatore del Milan, nel match contro la Repubblica Ceca terminato 1-1, è stato espulso per condotta violenta al minuto 84' per aver, ripetutamente, calpestato un avversario a terra. Decisione più che giusta: l'ex Brescia salterà così il prossimo impegno contro la temibile Spagna.