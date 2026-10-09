Vincenzo Montella esonerato dalla Turchia: ufficiale la decisione della federazione. Il possibile sostituto e il passato al Milan dell'aeroplanino
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Alla fine la Turchia ha scelto di cambiare: Vincenzo Montella è stato sollevato dall'incarico di commissario tecnico. La nota ufficiale dell'addio è arrivata tramite i canali social della TFF. A condannare l'allenatore italiano è stato l'avvio choc in Nations League (quattro sconfitte su quattro contro Francia, Italia e Belgio con 11 gol sul groppone), a cui si aggiunge la delusione dei Mondiali estivi, chiusi con l'eliminazione nella fase a gironi dopo i ko incassati contro Australia e Paraguay.
Turchia, Montella esonerato: il comunicato ufficialeEcco la nota diffusa dalla Federazione turca per annunciare l’esonero di Montella:
"Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Calcistica Turca, nella riunione tenutasi oggi, ha deciso di proseguire nel suo incarico fino alla data dell'assemblea generale ordinaria elettiva. In sostituzione dei due membri effettivi del consiglio di amministrazione che si erano precedentemente dimessi, è stata decisa la nomina dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, il signor İbrahim Özbay e il signor Metin Akyüz. È stata presa la decisione di non proseguire con il nostro Commissario Tecnico della Nazionale A, il signor Vincenzo Montella. Al posto del Segretario Generale, il signor Abdullah Ayaz, che nei giorni scorsi aveva presentato le sue dimissioni al Consiglio di Amministrazione della TFF, è stato nominato il signor Ahmet Erzurumlu, attualmente in carica come Direttore delle Operazioni di Registrazione della TFF. Con rispetto, si porta a conoscenza del pubblico".
Arda Turan in cima alla lista per sostituire MontellaSecondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, i vertici della TFF avrebbero già individuato il candidato principale per raccogliere l'eredità dell'aeroplanino: Arda Turan, 39 anni, ex stella della nazionale e oggi allenatore dello Shakhtar Donetsk, club con cui ha appena conquistato il titolo in Ucraina. Qualora l'accordo dovesse andare a buon fine, il tecnico potrebbe mantenere il doppio ruolo tra club e nazionale.
L'esperienza di Montella sulla panchina del MilanSbarcato a Milanello il 30 giugno 2016, Montella vince la Supercoppa Italiana del 23 dicembre 2016, conquistata ai rigori contro la Juventus a Doha. In Serie A, il Milan chiude al sesto posto, fuori dalle coppe europee per il terzo anno consecutivo. L'avventura sulla panchina rossonera si chiude il 27 novembre 2017: il pareggio interno contro il Torino e un settimo posto lontano dalle aspettative societarie portano all'esonero immediato e alla chiamata in panchina di Gennaro Gattuso.
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