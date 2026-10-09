Alla fine la Turchia ha scelto di cambiare: Vincenzo Montella è stato sollevato dall'incarico di commissario tecnico. La nota ufficiale dell'addio è arrivata tramite i canali social della TFF. A condannare l'allenatore italiano è stato l'avvio choc in Nations League (quattro sconfitte su quattro contro Francia, Italia e Belgio con 11 gol sul groppone), a cui si aggiunge la delusione dei Mondiali estivi, chiusi con l'eliminazione nella fase a gironi dopo i ko incassati contro Australia e Paraguay.

Turchia, Montella esonerato: il comunicato ufficiale

"Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Calcistica Turca, nella riunione tenutasi oggi, ha deciso di proseguire nel suo incarico fino alla data dell'assemblea generale ordinaria elettiva. In sostituzione dei due membri effettivi del consiglio di amministrazione che si erano precedentemente dimessi, è stata decisa la nomina dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, il signor İbrahim Özbay e il signor Metin Akyüz. È stata presa la decisione di non proseguire con il nostro Commissario Tecnico della Nazionale A, il signor Vincenzo Montella. Al posto del Segretario Generale, il signor Abdullah Ayaz, che nei giorni scorsi aveva presentato le sue dimissioni al Consiglio di Amministrazione della TFF, è stato nominato il signor Ahmet Erzurumlu, attualmente in carica come Direttore delle Operazioni di Registrazione della TFF. Con rispetto, si porta a conoscenza del pubblico".

Arda Turan in cima alla lista per sostituire Montella

L'esperienza di Montella sulla panchina del Milan