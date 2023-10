Theo, che succede? Sembra triste, svuotato, demotivato. Qualcosa non va

Il Milan perde per 3-0 contro il PSG: in campo con la fascia da capitano Theo Hernandez. Il terzino non sembra essere più lui. Che succede?

Un brutto uno-due per il Milan: i rossoneri escono sconfitti dal campo del PSG, dopo aver perso in campionato contro la Juventus. Vero è che sono due partite di natura diversa: contro i bianconeri, il Diavolo ha sofferto per l'uomo in meno. Contro i francesi, ha sofferto e basta, con pochissime occasioni create. Uno stop duro da digerire, non tanto per il risultato, ma per il gioco messo in campo dal Milan. I rossoneri hanno fatto fatica a creare. Uno dei giocatori che è sembrato stanco, poco in partita è stato Theo Hernandez. Il terzino francese non sta giocando al suo livello, ma come mai?

Milan, Theo Hernandez disperso — Da quando è arrivato al Milan, Theo Hernandez è stato uno dei pilastri rossoneri, fin dalla prima stagione con Giampaolo in cui era uno dei pochi a dare la scintilla a una squadra 'morta'. Stagione dopo stagione, il terzino è sempre stato fondamentale per il Milan di Pioli, con assist, sprint e gol. Ieri, Theo non si è visto in campo. In difesa spesso è sembrato in ritardo (anche se ha chiuso alcuni buchi), in attacco ha fatto qualche sgroppate, terminata con dei cross sbilenchi e fuori mano per gli attaccanti del Milan. Troppo poco per un giocatore del calibro di Theo Hernandez.