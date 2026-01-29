Te ne intendi di ippica? Il video su Allegri che sta andando virale grazie all’AI

E tu, te ne intendi di ippica? Nei social, in questi giorni, sta spopolando un video molto simpatico legato all'allenatore del Milan Allegri nelle vesti di 'fantino': ecco, di seguito, il video.

E tu, te ne intendi di ippica? Nei social, in questi giorni, sta spopolando un video molto simpatico legato all'allenatore del Milan Massimiliano Allegri e alla sua famosa filosofia del 'Corto Muso'. Allegri, si sa, è un forte appassionato di ippica, tanto da avere anche una sua scuderia: l'Alma Racing. Nel video sottostante, generato grazie all'intelligenza artificiale, si può ben notare un Max Allegri nelle vesti di fantino.