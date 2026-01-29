Te ne intendi di ippica? Il video su Allegri che sta andando virale grazie all’AI

Pianeta Milan
E tu, te ne intendi di ippica? Nei social, in questi giorni, sta spopolando un video molto simpatico legato all'allenatore del Milan Allegri nelle vesti di 'fantino': ecco, di seguito, il video.
E tu, te ne intendi di ippica? Nei social, in questi giorni, sta spopolando un video molto simpatico legato all'allenatore del Milan Massimiliano Allegri e alla sua famosa filosofia del 'Corto Muso'. Allegri, si sa, è un forte appassionato di ippica, tanto da avere anche una sua scuderia: l'Alma Racing. Nel video sottostante, generato grazie all'intelligenza artificiale,  si può ben notare un Max Allegri nelle vesti di fantino.

Milan, Allegri fantino

Il video spiega brevemente la filosofia di gioco di Allegri: "Nell'ippica basta mettere il musetto davanti, non c'è bisogno che vinci di cento: musetto davanti. Corto Muso, semplice. Quello che perde di corto muso arriva secondo, quello che vince di corto muso è primo! Meglio la seconda. Sei intenditore di ippica?"

Il video, ovviamente, non ha risparmiato nessuno, e son state lanciate delle piccole frecciatine. Tra i vari volti noti del panorama calcistico, l'intelligenza artificiale è riuscita a ricreare anche il viso di Lele Adani e del direttore sportivo Giuntoli mentre abbandonavano gli spalti dell'ippodromo alla vista della vittoria di Allegri.

Le parole usate nel video riprendono le dichiarazioni fatte dall'allenatore nelle precedenti conferenze pre partita. Nelle corse ai cavalli, come nel calcio, la gestione delle energie è tutto. Non serve vincere 3-0, basta 'il musetto avanti', e Massimiliano Allegri lo sa bene.

