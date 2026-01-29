Terminata la League Phase di Champions League, una squadra italiana sulle quattro totali è stata eliminata: il Napoli di Antonio Conte dice ufficialmente addio alla Champions League. La sua eliminazione, però, reca un grave danno al Ranking UEFA e al coefficiente dell’Italia, che sta lottando per un possibile quinto posto in Champions per la prossima stagione.

In attesa della serata finale di Europa League, che terrà occupate la Roma di Gasperini e il Bologna di Italiano che darà un ulteriore scossa al Ranking, la classifica attuale della Serie A vede almeno cinque squadre in lotta per soli tre posti (quattro in caso di un possibile posto extra) per la Champions. Esclusa l’Inter che attualmente si trova in fuga a quota 52 punti, sono 7 i punti che dividono il Milan secondo a 47 punti e il Como, al sesto a quota 40 punti. In mezzo però ci sono anche Roma, Napoli e Juventus.