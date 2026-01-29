Pianeta Milan
Terminata la League Phase di Champions League, una squadra italiana sulle quattro totali è stata eliminata: i danni al Ranking eufa
Alessia Scataglini
Terminata la League Phase di Champions League, una squadra italiana sulle quattro totali è stata eliminata: il Napoli di Antonio Conte dice ufficialmente addio alla Champions League. La sua eliminazione, però, reca un grave danno al Ranking UEFA e al coefficiente dell’Italia,  che sta lottando per un possibile quinto posto in Champions per la prossima stagione.

Ranking UEFA, la situazione

—  

  • Inghilterra (9 su 9) 20.069

  • Germania (6 su 7) 15.285

  • Portogallo (4 su 5) 14.700

  • Spagna (6 su 8) 14.375

  • Italia (6 su 7) 14.250

  • Polonia (3 su 4) 13.625

  • Francia (6 su 7) 12.714

    In attesa della serata finale di Europa League, che terrà occupate la Roma di Gasperini e il Bologna di Italiano che darà un ulteriore scossa al Ranking, la classifica attuale della Serie A vede almeno cinque squadre in lotta per soli tre posti (quattro in caso di  un possibile posto extra) per la Champions. Esclusa l’Inter che attualmente si trova in fuga a quota 52 punti, sono 7 i punti che dividono il Milan secondo a 47 punti e il Como, al sesto a quota 40 punti. In mezzo però ci sono anche Roma, Napoli e Juventus.

