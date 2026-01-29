Fabio Caressa, giornalista e volto noto di 'Sky Sport', ha parlato di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, a pochi giorni dal pareggio per 1-1 sul campo della Roma di Gian Piero Gasperini, in un video sul suo canale ufficiale su 'YouTube'
Fabio Caressa, giornalista sportivo, telecronista, volto noto di 'Sky Sport' e conduttore di 'Sky Calcio Club', ha parlato di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, a pochi giorni dal pareggio (1-1) maturato sul campo della Roma di Gian Piero Gasperini, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'.
"Mike Maignan ha parato l'impossibile contro la Roma. Sul Milan si è aperto ancora un dibattito, come sempre quando si parla di Allegri: allegriani, non allegriani, ma ciò non mi interessa. Ho sentito delle analisi in cui si cerca di dire che non è vero che il Milan è cinico perché il Milan ha uno dei miglior attacchi del campionato, ed è vero, ha uno dei rapporti tra occasioni create e segnate migliore ed è vero, il numero di occasioni segnate migliore ed è vero, però poi le partite bisogna guardarle e guardandole ci si accorge di alcune cose".