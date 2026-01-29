"L'articolo di Marco Sacchi su 'Calcio & Finanza' del pomeriggio ci ha tranqullizzato, perchè avevamo letto nei giorni scorsi altri articoli che non escludevano, quando Manulife Comvest avesse pagato il debito e quindi Elliott sarebbe uscito e Cardinale avrebbe cambiato creditore, è trapelata qualche notizia che per diversi motivi tira cui lo stadio, Elliot sarebbe potuto non uscire".
"Come detto in precedenza, abbiamo avuti dei momenti di opacità, con la situazione RedBird, 'vendor loan', presenza Elliott. Allora abbiamo detto bene, arriva Comvest e si chiude la parabola Elliott. Il presente, l'articolo di 'Calcio & Finanza' ci dice che il Consiglio d'Amministrazione delle ore 19:00 di lunedì ha praticamente confermato il cambio da Elliott a Comvest cioè l'annuncio del nuovo gruppo del rifinanziamento, che a me risulta giorno 30 gennaio, qualcuno dice fra qualche giorno. Quando Elliott prenderà 557 milioni da Comvest, Elliot uscirà dal CdA con Gordon Singer e Dominic Mitchell".
