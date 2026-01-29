Pianeta Milan
Pellegatti: "Quando Elliott prenderà i soldi da Comvest, uscirà dal CdA Milan con Singer e Mitchell"

Pellegatti: “Quando Elliott prenderà i soldi da Comvest, uscirà dal CdA Milan con Singer e Mitchell”

Pellegatti: 'Quando Elliott prenderà i soldi da Comvest, uscirà dal CdA Milan con Singer e Mitchell'
Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha fatto il punto sulla situazione societaria dei rossoneri in un video su 'YouTube': il fondo Elliott sta per uscire dalla vita amministrativa del club grazie all'intervento di Comvest
RedBird, il fondo di Gerry Cardinale che è proprietario del Milan dal 2022, estinguerà il 'vendor loan' (prestito del venditore all'acquirente) in piedi con il fondo Elliott della famiglia Singer grazie all'intervento economico della società canadese Manulife Comvest. Cambierà, di conseguenza, anche l'assetto societario del club di Via Aldo Rossi.

Milan, domani via Elliott per Comvest? Il punto di Pellegatti

Si è scritto, comunque, nei giorni scorsi, di un non totale 'addio' di Elliott al mondo Milan. O, per meglio dire: liquidato totalmente nella vita amministrativa, ma sempre legato ai rossoneri da altre situazioni in piedi. Una tra tutte, la costruzione del nuovo stadio con l'Inter. Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, ha commentato il tutto in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'.

"L'articolo di Marco Sacchi su 'Calcio & Finanza' del pomeriggio ci ha tranqullizzato, perchè avevamo letto nei giorni scorsi altri articoli che non escludevano, quando Manulife Comvest avesse pagato il debito e quindi Elliott sarebbe uscito e Cardinale avrebbe cambiato creditore, è trapelata qualche notizia che per diversi motivi tira cui lo stadio, Elliot sarebbe potuto non uscire".

"Come detto in precedenza, abbiamo avuti dei momenti di opacità, con la situazione RedBird, 'vendor loan', presenza Elliott. Allora abbiamo detto bene, arriva Comvest e si chiude la parabola Elliott. Il presente, l'articolo di 'Calcio & Finanza' ci dice che il Consiglio d'Amministrazione delle ore 19:00 di lunedì ha praticamente confermato il cambio da Elliott a Comvest cioè l'annuncio del nuovo gruppo del rifinanziamento, che a me risulta giorno 30 gennaio, qualcuno dice fra qualche giorno. Quando Elliott prenderà 557 milioni da Comvest, Elliot uscirà dal CdA con Gordon Singer e Dominic Mitchell".

