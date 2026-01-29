"L'articolo di Marco Sacchi su 'Calcio & Finanza' del pomeriggio ci ha tranqullizzato, perchè avevamo letto nei giorni scorsi altri articoli che non escludevano, quando Manulife Comvest avesse pagato il debito e quindi Elliott sarebbe uscito e Cardinale avrebbe cambiato creditore, è trapelata qualche notizia che per diversi motivi tira cui lo stadio, Elliot sarebbe potuto non uscire".