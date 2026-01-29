Dopo un lunghissimo digiuno, Alvaro Morata, ex attaccante del Milan ora al servizio del Como, è tornato a segnare. Il calciatore spagnolo, ex Juventus, ha segnato la sua prima rete con addosso la maglia dei lariani in Coppa Italia contro la Fiorentina di Vanoli, partita poi vinta dalla squadra di Fabregas per 3-1 (a segno Sergi Roberto, Nico Paz e per l'appunto Alvaro Morata). Il calciatore ha volto festeggiar cil traguardo pubblicando un carosello di foto sul proprio profilo Instagram ufficiale mandando, al di sotto, questo messaggio: "Per me, molto più di un gol. Grazie a tutte le persone che mi sono state accanto. Grazie Como"
Ex Milan, Morata ritrova il gol: arrivata la prima rete con la maglia del Como
Dopo un lunghissimo digiuno, Alvaro Morata, ex attaccante del Milan ora al servizio del Como, è tornato a segnare: il post social dell'attaccante spagnolo
Milan, Morata ritrova il gol—
La parentesi al Milan dell'attaccante spagnolo non è stata una delle migliori: arrivato in rossonero per circa 15 milioni di euro, l'attaccante ha messo a segno solamente 6 gol in 25 presenze in tutte le competizioni, complici anche i problemi avuti con Sergio Conceicao, allora allenatore dei rossoneri.
