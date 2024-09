Continuano le voci sul nuovo impianto del Milan. La ristrutturazione di San Siro, o il nuovo stadio a San Donato Milanese. Con l’arrivo del progetto in Regione, come riporta Calcio e Finanza, sono stati forniti nelle scorse settimane anche ulteriori dettagli dei costi per il progetto a San Donato. L’intervento coinvolge un’area di 486.283 metri quadrati per un investimento complessivo in salito a 1,28 miliardi di euro. Una cifra più alta rispetto ai 948 milioni stanziati all'inizio. Il 10% in più per gli imprevisti, mentre altri 240 milioni in più sono stati previsti come spese accessorie.