Stadio Milan, La Russa: “Due impianti vicini”. E’ possibile? Parlano le carte

Stadio Milan, progetto fattibile?

Calcio e Finanza fa il punto sulla possibilità di avere due stadi in contemporanea vicini. Opzione, si legge, già scartata da Milan e Inter, come letto dalle carte del piano presentato dai club al Comune per il progetto del nuovo stadio aggiornato a settembre 2022. Nel piano si era prospettato la coesistenza di due impianti per un totale di 140.000 posti, divisi fra i 60.000 di San Siro e gli 80.000 del nuovo stadio. Nelle conclusioni si era arrivati a sottolineare come l’area di San Siro non fosse adeguata a soddisfare la domanda di mobilità che un tale progetto richiedeva.