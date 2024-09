Milan, Barbara Berlusconi dura contro Sala e il progetto di San Siro

Barbara Berlusconi ha rilasciato delle dichiarazioni ad ANSA riguardo l'idea fallimentare di ristrutturare San Siro. L'ex amministratore delegato del Milan ha criticato aspramente la situazione relativa allo stadio San Siro , definendola una "commedia" che rappresenta un'umiliazione per Milano. Ha sottolineato come siano stati persi mesi a discutere soluzioni ormai ovvie. Ad esempio l'impossibilità di ristrutturare l'impianto a causa dei costi elevati . Berlusconi ha osservato che questo lungo processo ha semplicemente riconfermato quanto già noto. San Siro non è economicamente recuperabile , e continuare a proporre vecchi progetti è una perdita di tempo.

La sua posizione è chiara: questo immobilismo contrasta con lo spirito dinamico e innovativo che dovrebbe caratterizzare una città moderna come Milano. Ha inoltre lamentato che, invece di puntare a un futuro più ambizioso per lo sport e l'architettura, si è finiti in una situazione stagnante che frena il progresso. Berlusconi ha poi evidenziato come Milano meriti uno stadio all'altezza della sua reputazione internazionale, in linea con il ruolo che svolge nel panorama economico e culturale mondiale.