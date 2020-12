Sparta Praga-Milan, quanti big non convocati: Donnarumma e non solo

Sparta Praga-Milan, quanti big a riposo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, dopo aver parlato in conferenza stampa, ha diramato la lista dei convocati per Sparta Praga-Milan, ultimo match del girone H di Europa League. Ci sono tante novità in merito: nessun recupero per Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer, ancora non al meglio, mentre Rafael Leao è ritornato a disposizione. Ma c’è dell’altro: Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Alessio Romagnoli non partiranno con la squadra verso la Repubblica Ceca. Un turno di riposo per tre dei giocatori più rappresentativi in un match considerato meno importante rispetto a quello di campionato contro il Parma. Anche Samu Castillejo è intervenuto in conferenza stampa: le dichiarazioni >>>