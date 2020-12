Sparta-Milan, i convocati di Pioli per il match di Europa League | News

Sparta-Milan, la lista dei convocati di Pioli per l’Europa League

SPARTA PRAGA-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA), tecnico rossonero, ha diramato da pochi minuti l’elenco dei convocati per Sparta Praga-Milan.

La gara, come noto, è in programma domani alle ore 21:00 e valida per la 6^ giornata del Gruppo H di Europa League. Nell’elenco, come annunciato in conferenza da Pioli, torna l’attaccante portoghese Rafael Leão, che potrebbe giocare anche uno spezzone di partita.

Manca, invece, Ismaël Bennacer, tenuto a riposo precauzionalmente in vista di Milan-Parma di domenica sera a ‘San Siro‘. Ecco la lista dei calciatori rossoneri disponibili per la trasferta allo stadio ‘Letná‘ di Praga.

PORTIERI: A. Donnarumma, Moleri, Tătărușanu

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Musacchio

CENTROCAMPISTI: Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Mionić, Saelemaekers, Tonali

ATTACCANTI: Colombo, Leão, Maldini, Rebić

