Sparta Praga-Milan, finalmente Musacchio: convocato dopo 9 mesi

Sparta Praga-Milan, Musacchio convocato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, in occasione di Sparta Praga-Milan, ha lasciato a casa diversi big vista la qualificazione già ottenuta. Nell'elenco dei convocati però, dopo un lunghissimo infortunio, si rivede finalmente Mateo Musacchio. Il difensore argentino ha subìto un intervenuto alla caviglia a fine giugno e non si vedeva da Milan-Genoa dell'8 marzo, data dell'ultima sconfitta rossonera in Serie A. Sono passati esattamente 277 giorni dall'ultimo match prima del lockdown nazionale.