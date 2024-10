Serie C – Milan Futuro-Pianese 0-1: espulsione decisiva

Milan Futuro-Pianese, il commento del secondo tempo

Dopo un primo tempo di sacrificio e di lotta, in cui il Milan tiene il pareggio e addirittura ha le occasioni per segnare, nella ripresa i rossoneri crollano. Qualche cambio poco soddisfacente e la pressione della Pianese che cresce mette in difficoltà i rossoneri. Il gol arriva dopo un paio di grandi occasioni ed è giusto per quanto prodotto. Nel finale arriva anche un rigore sbagliato, con secondo cartellino rosso. Difficile commentare una partita tutta in dieci uomini, ma il Milan Futuro deve migliorare.