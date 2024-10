Lucchese-Milan Futuro, Bonera: "Camarda sta facendo un grande lavoro"

"Un campo complicato contro una squadra forte e ben allenata. Non era facile, girano molto e hanno giocatori forti per la categoria. E' un buon punto dopo le difficoltà del primo tempo. Gli anni di età fanno la differenza, ma stiamo facendo esperienza. C'è stata una buona reazione. Volevo mettere più muscoli e centimetri in mezzo al campo con Zeroli e Hodzic. Camarda sta facendo un grande lavoro, si sta sbattendo. Sono contento della sua prestazione. Il terreno non era ottimale, ma dobbiamo cercare di migliorare con il nostro gioco". LEGGI ANCHE: Probabili formazioni, Bayer Leverkusen-Milan: tre cambi per Fonseca