Milan Futuro-Spal 2-1: commento e tabellino. Si sblocca Bonera

Pioggia e campo scivoloso ma comunque in buone condizioni. Meglio la SPAL in avvio: al 5' rasoterra di Awua dal limite a lato non di molto, al 13' girata in mischia di Karllson con grande parata di Raveyre . Rossoneri abbastanza fallosi e poco presenti in avanti fino al 25', quando Bozzolan serve Longo che di esterno colpisce male. Cresciamo, spingiamo dalle fasce dove al 32' un pallone in mezzo (deviato) di Bozzolan impegna Melgrati. Cresce la nostra pressione offensiva: al 38' la botta di Sandri dalla distanza viene bloccata dal portiere, al 41' nella vera occasione del primo tempo il piattone mancino di Cuenca lambisce il palo lontano.

Si ricomincia col brivido, al 48' un'incomprensione Magni-Hodzic spiana la strada a D'Orazio, il quale si invola ma calcia male. Doppia incornata di Karllson a sottolineare l'impulso ferrarese: al 52' da angolo e al 55' da cross, sempre impreciso. Una breve fase rognosa apre il sipario del gol: segnano i rossoneri al 67' grazie al bel sinistro all'angolino di Hodzic, che mira e spara dai venti metri bucando Melgrati. Avversario in attacco per reagire: all'81' Bozzolan si immola su D'Orazio quasi a botta sicura; dal corner collegato, all'82' arriva il pareggio: Raveyre dice di no a Buchel però non riesce a respingere su Arena. Non molliamo, anzi torniamo immediatamente avanti in un finale accesissimo: all'85' rimessa di Magni, spizzata di Fall e colpo di testa vincente di Traorè sottomisura. Che spavento all'89', Bruscagin carica il destro e accarezza il palo. Nel recupero ci prova Sia, alto.