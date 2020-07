Serie A – Spal-Milan 2-2 al 90′: pareggio in extremis per il Diavolo

MILAN NEWS – È terminato da pochi minuti il match Spal-Milan, gara valevole per le 29^ giornata di Serie A, allo stadio ‘Paolo Mazza‘ di Ferrara. La partita ha visto Spal e Milan dividersi la posta in palio con un 2-2 in una gara che vedeva, però, i rossoneri di Stefano Pioli nettamente favoriti.

La Spal sembrava avere messo al sicuro il risultato nel primo tempo grazie ai gol di Mattia Valoti (13′), abile a sfruttare una mischia nell’area di rigore rossonera per battere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, e Sergio Floccari (30′), il quale, da 30 metri, ha superato il portiere del Milan con un pallonetto meraviglioso.

Il Milan, che tra i due gol aveva perso Samu Castillejo per un infortunio muscolare, si è visto annullare un gol di Hakan Calhanoglu al 37′ (fuorigioco di Ante Rebić, in partenza dell’azione, ‘pizzicato’ dal V.A.R.) e, pur avendo giocato tutta la ripresa in 11 contro 10 (espulso al 43′ lo spallino Marco D’Alessandro), è rientrato in partita soltanto nel finale.

Nel finale, al 79′, è giunto il gol di Rafael Leão a rianimare le speranze milaniste e, al 94′, su cross di Alexis Saelemaekers, il centrale Francesco Vicari ha infilato il proprio portiere e sigillato il 2-2 finale. PER IL TABELLINO COMPLETO DELLA SFIDA TRA FERRARESI E ROSSONERI, CONTINUA A LEGGERE >>>