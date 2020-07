Spal-Milan 2-0: Floccari batte Donnarumma da 30 metri

SPAL NEWS – Sergio Floccari, classe 1981, poco dopo la mezzora di gioco, ha trafitto Gigio Donnarumma in Spal-Milan: un euro-gol dell’attaccante per i padroni di casa, un pallonetto da 30 metri che non ha lasciato scampo al portiere rossonero. Spal-Milan 2-0 ed ora è tutto più complicato per il Diavolo. PER SEGUIRE IL LIVE DEL MATCH DEL ‘MAZZA’, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓