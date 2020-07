Spal-Milan 1-0: infortunato Castillejo, sostituito da Saelemaekers

MILAN NEWS – Qualche minuto dopo il gol dello svantaggio incassato dall’ex Mattia Valoti, il Diavolo ha perso Samu Castillejo per un infortunio muscolare in Spal-Milan. Scattando verso la porta ferrarese su un lancio lungo, Castillejo si è fermato, ha cominciato a zoppicare. Si teme uno stiramento al flessore. Al 16′, dunque, al posto di Castillejo è entrato il belga Alexis Saelemaekers. PER SEGUIRE IL LIVE DEL MATCH DEL ‘MAZZA’, CONTINUA A LEGGERE >>>

