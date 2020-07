MILAN NEWS – Allo stadio ‘Paolo Mazza‘ di Ferrara i rossoneri tornano in gioco, al 79′, grazie ad un gol di Rafael Leao, che, di precisione, ha battuto Karlo Letica con una conclusione chirurgica nell’angolo basso. Spal-Milan, adesso, è sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa. PER SEGUIRE IL LIVE DEL MATCH DEL ‘MAZZA’, CONTINUA A LEGGERE >>>

