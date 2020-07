Serie A – Milan-Bologna 5-1 al 90′: rossoneri travolgenti nella ripresa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – È terminato da pochi minuti il match Milan-Bologna 5-1 di ‘San Siro‘, valevole per la 34^ giornata di Serie A.

I primi 45′ di gioco hanno visto i rossoneri dominare in lungo e in largo con la squadra di Pioli passata in vantaggio al 10′ con il belga Saelemaekers su assist di Theo Hernandez. Il raddoppio arriva al 24′ con Calhanoglu che sfrutta al meglio l’errore di Skorupski che sbaglia a rinviare. Al 35′ diciassettesimo palo stagionale per il Milan con Franck Kessie che dal limite colpisce il legno. Nel finale di tempo gran gol di Tomyasu che segna di mancino da fuori area.

Nella ripesa continua lo show dei rossoneri. Prima Bennacer realizza il 3-1, segnando la sua prima rete in rossonero. Poi Rebic servito da Ibrahimovic fa 4-1 con un bel mancino in diagonale. Nel finale la chiude Calabria che segna dopo una bella azione con Leao che lo serve in area del Bologna. Un vero e proprio dominio rossonero che continua la propria marcia da imbattuto in questa ripresa post sosta forzata (6 vittorie e 2 pareggi).

PER IL TABELLINO COMPLETO DELLA GARA DI ‘SAN SIRO’ TRA MILAN E BOLOGNA, CONTINUA A LEGGERE >>>