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Serafini: “Leao è il miglior giocatore del Milan, ti fa vincere le partite da solo. Ma …”

Serafini: 'Leao è il miglior giocatore del Milan, ti fa vincere le partite da solo. Ma ...'
Luca Serafini, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha parlato di Rafael Leao, attaccante rossonero al centro delle polemiche in questi ultimi due giorni, sul canale 'YouTube' del collega Carlo Pellegatti. Ecco le sue dichiarazioni in merito
Daniele Triolo Redattore 

Nella passata stagione (31 agosto 2024), il 'cooling break' del dissenso, nei confronti dell'allora tecnico Paulo Fonseca, insieme a Theo Hernández. Domenica sera, la sostituzione con sceneggiata tra le polemiche con l'allenatore Massimiliano Allegri per averlo tolto e all'indirizzo del compagno di squadra Christian Pulisic per non averlo servito a dovere.

Leao specchio di questo Milan: le parole di Serafini

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Insomma, tutto si può dire fuorché che Lazio-Milan sia una partita come la altre per Rafael Leao. Il portoghese, allo stadio 'Olimpico' contro i biancocelesti, dà sempre 'spettacolo' e se almeno nella precedente gara di campionato aveva messo a segno un gran gol, in quella di due notti fa nella Capitale il nativo di Almada ha fatto praticamente da comparsa.

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Di Leao ha parlato, intervenendo in un video sul canale 'YouTube' di Carlo Pellegatti, il giornalista sportivo Luca Serafini, tifoso del Milan, che non ha usato giri di parole per descrivere la visione che ha del numero 10 rossonero.  "Io sono convinto che Leao sia assolutamente il miglior giocatore del Milan, l’unico che ti fa vincere le partite da solo".

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"Non lo fa nessuno, l’unico è lui che ha quel guizzo - ha chiosato poi Serafini su Leao -. Le sue cifre sono impressionanti, nonostante tutto. Ma c’è una bella differenza tra il leggiadro e l’indolente: Leao è un leggiadro, lo specchio di questo Milan, perché non è mai maturato fino alla fine".

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