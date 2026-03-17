Di Leao ha parlato, intervenendo in un video sul canale 'YouTube' di Carlo Pellegatti, il giornalista sportivo Luca Serafini, tifoso del Milan, che non ha usato giri di parole per descrivere la visione che ha del numero 10 rossonero. " Io sono convinto che Leao sia assolutamente il miglior giocatore del Milan, l’unico che ti fa vincere le partite da solo ".

"Non lo fa nessuno, l’unico è lui che ha quel guizzo - ha chiosato poi Serafini su Leao -. Le sue cifre sono impressionanti, nonostante tutto. Ma c’è una bella differenza tra il leggiadro e l’indolente: Leao è un leggiadro, lo specchio di questo Milan, perché non è mai maturato fino alla fine".