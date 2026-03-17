Il giornalista sportivo e telecronista Andrea Marinozzi, sul suo canale ufficiale su 'YouTube', ha commentato la sconfitta del Milan di Massimiliano Allegri in casa della Lazio di Maurizio Sarri nell'ultimo turno di campionato

Il Milan di Massimiliano Allegri ha perso, 0-1 , allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri , gettando con tutta probabilità al vento le residue speranze di Scudetto . Ma non solo. Ora, infatti, i rossoneri sentono il fiato del Napoli (arrivato a - 1 ) sul collo e dovranno vedersela anche dal presumibile, nuovo assalto di Como , Juventus e Roma alle prime posizioni della classifica .

Lazio-Milan 1-0, l'analisi di Marinozzi sul match

Andrea Marinozzi, giornalista sportivo e telecronista per 'DAZN', in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube' ha fatto il punto della situazione in casa Milan dopo l'inaspettato e brutto k.o. nella Capitale. "Dal punto di vista tattico non mi è piaciuto il Milan. Un passo indietro alla gara contro l’Inter giocata benissimo", ha esordito Marinozzi.