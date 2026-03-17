"Prima spiegazione, l’assenza di Adrien Rabiot. Anche contro la Lazio il Milan ha provato a essere più aggressivo rispetto al solito anche se non tanto quanto nella gara contro l’Inter. Sono mancati quei giocatori abili, come Rabiot, nel difendere un po’ lo spazio e l’avversario. In occasione del gol Ardon Jashari va verso Adam Marušić ma non era il momento di farlo".
"Il suo movimento comporta una serie di altri movimenti automatici e con una non buona lettura. Strahinja Pavlović si alza su Fisayo Dele-Bashiru ma a mio avviso non serve perché c’era Luka Modrić; poi l’errore individuale di Pervis Estupiñán con Gustav Isaksen", ha chiosato Marinozzi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA