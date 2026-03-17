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Marinozzi: “Milan, un passo indietro rispetto al derby. Prima spiegazione, l’assenza di Rabiot”

Marinozzi: 'Milan, un passo indietro rispetto al derby. Prima spiegazione, l'assenza di Rabiot'
Il giornalista sportivo e telecronista Andrea Marinozzi, sul suo canale ufficiale su 'YouTube', ha commentato la sconfitta del Milan di Massimiliano Allegri in casa della Lazio di Maurizio Sarri nell'ultimo turno di campionato
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri ha perso, 0-1, allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri, gettando con tutta probabilità al vento le residue speranze di Scudetto. Ma non solo. Ora, infatti, i rossoneri sentono il fiato del Napoli (arrivato a - 1) sul collo e dovranno vedersela anche dal presumibile, nuovo assalto di Como, Juventus e Roma alle prime posizioni della classifica.

Lazio-Milan 1-0, l'analisi di Marinozzi sul match

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Andrea Marinozzi, giornalista sportivo e telecronista per 'DAZN', in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube' ha fatto il punto della situazione in casa Milan dopo l'inaspettato e brutto k.o. nella Capitale. "Dal punto di vista tattico non mi è piaciuto il Milan. Un passo indietro alla gara contro l’Inter giocata benissimo", ha esordito Marinozzi.

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"Prima spiegazione, l’assenza di Adrien Rabiot. Anche contro la Lazio il Milan ha provato a essere più aggressivo rispetto al solito anche se non tanto quanto nella gara contro l’Inter. Sono mancati quei giocatori abili, come Rabiot, nel difendere un po’ lo spazio e l’avversario. In occasione del gol Ardon Jashari va verso Adam Marušić ma non era il momento di farlo".

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"Il suo movimento comporta una serie di altri movimenti automatici e con una non buona lettura. Strahinja Pavlović si alza su Fisayo Dele-Bashiru ma a mio avviso non serve perché c’era Luka Modrić; poi l’errore individuale di Pervis Estupiñán con Gustav Isaksen", ha chiosato Marinozzi.

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