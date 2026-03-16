La partita di ieri era tra Lazio-Milan ha acceso diverse polemiche. I biancocelesti di Maurizio Sarri hanno battuto al squadra di Massimiliano Allegri per 1-0, grazie ad un gol di Isaksen. A far discutere, però, non è stato il risultato in sé ma la prestazione fornita dal Milan. I rossoneri hanno giocato una delle partite più brutte e deludenti dell'intera stagione: molli, senza idee e aggressività. Sotto i riflettori, inoltre, ci è finito anche Rafael Leao e il suo comportamento durante il match: dopo aver 'passeggiato' per la maggior parte del tempo, al cambio il portoghese si è lamentato con Allegri. A rivelare un retroscena clamoroso è stato il giornalista Luca Bianchin. Ecco, di seguito, le sue parole:
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PIANETAMILAN news milan ultime notizie Polemiche dopo Lazio-Milan, il retroscena: “Allegri ha calmato la situazione in spogliatoio”
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Polemiche dopo Lazio-Milan, il retroscena: “Allegri ha calmato la situazione in spogliatoio”
iIl giornalista Luca Bianchin ha rivelato un retroscena importante legato a Rafael Leao e Lazio-Milan: le sue parole...
Milan, senti Bianchin—
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"Un retroscena dalla notte di Lazio-Milan. Rafa Leao si è lamentato dei mancati passaggi di Pulisic anche in spogliatoio. Nulla di clamoroso ma… un po’ di tensione. Allegri è intervenuto per calmare la situazione, rimasta tranquilla. Sabato col Toro, ancora loro due titolari?"
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