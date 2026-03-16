Enzo Bucchioni, noto giornalista italiano, nel suo solito editoriale pubblicato su TMW, ha voluto parlare di Lazio-Milan. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, nella serata di ieri, aveva davanti a se una grandissima occasione: vincere e andare a -5 dall'Inter capolista. Tutto ciò, però, non è successo: i rossoneri sono caduti all'Olimpico a causa di un gol di Isaksen e di una bruttissima prestazione messa in campo.
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Bucchioni: “Il Milan non ha mai trovato le misure. Squadra molle mentalmente”
Enzo Bucchioni, noto giornalista italiano, nel suo solito editoriale pubblicato su TMW, ha voluto parlare di Lazio-Milan
I sogni del Milan legati allo scudetto, però, terminano qua. Ecco, di seguito, le parole di Enzo Bucchioni in merito:
Milan, senti Bucchioni—
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Milan, Bucchioni sulla partita di ieri contro la Lazio: "La volpe Sarri ha saltato regolarmente in centrocampo, ogni recupero palla ha dato vita a una verticalizzazione soprattutto sugli esterni, ma anche centralmente su Maldini che arretrava. Il Milan non ha mai trovato le misure con Jashari modesto e una squadra anche mentalmente molle. Ai rossoneri è mancato tutto, pure la rabbia e la voglia di provare a prenderlo questo scudetto".
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