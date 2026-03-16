Enzo Bucchioni, noto giornalista italiano, nel suo solito editoriale pubblicato su TMW, ha voluto parlare di Lazio-Milan. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, nella serata di ieri, aveva davanti a se una grandissima occasione: vincere e andare a -5 dall'Inter capolista. Tutto ciò, però, non è successo: i rossoneri sono caduti all'Olimpico a causa di un gol di Isaksen e di una bruttissima prestazione messa in campo.