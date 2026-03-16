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In questo momento Allegri deve pensare di più le sue alternative e in attacco nessuno si deve sentire sicuro del posto: tutti se la devono giocare con le unghie e con i denti perché ora serve compattarsi e vincere il più possibile per non farsi risucchiare dalla lotta Champions League. Va detta comunque la verità: ieri sera Nkunku e Fullkrug non hanno poi cambiato chissacché in attacco per i rossoneri, ma la questione è una. Tutti devono essere messi in discussione, serve la classica 'sedia che scotta' per riaccendere un attacco che troppe volte ha fatto fatica in stagione. Vedremo anche come starà Gimenez che potrebbe essere davvero il salvatore in questo momento per Allegri.
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