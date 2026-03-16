Lazio-Milan 1-0 , una partita davvero brutta quella giocata dalla squadra di Allegri che è entrata con un atteggiamento sbagliato nel primo tempo sembrando una squadra senza voglia di vincere una gara cruciale per riaprire il discorso Scudetto. In difesa molti errori e in attacco molto male. I rossoneri hanno creato poco, troppo poco per mettere in difficoltà una difesa guidata da Mario Gila e messa in campo molto bene da Maurizio Sarri che ha vinto il confronto a distanza con Allegri.

Milan, in attacco serve cambiare

Di Leao abbiamo già parlato: una prestazione nulla in attacco dove non è riuscito a incidere davvero con occasioni mai arrivate. Ma anche il suo compagno di squadra Pulisic è stato abbastanza evanescente: due tiri da ottima posizione che un giocatore del suo calibro deve trasformare in gol, invece nulla. Un 2026 ancora senza reti e con errori importanti come i filtranti mancati sui tagli di Leao verso la porta della Lazio. Troppo poco in un mento in cui il Milan aveva e ha bisogno di attaccanti cinici in grado di segnare quando hanno le possibilità. E soprattutto non si è vista la voglia.