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Leao fatica, Pulisic irriconoscibile: Allegri forse serve davvero cambiare in attacco

Leao fatica, Pulisic irriconoscibile: Allegri forse serve davvero cambiare in attacco
Milan, in attacco si continua a faticare molto e Leao con Pulisic non riescono a impattare quanto servirebbe. Forse serve cambiare. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Lazio-Milan 1-0, una partita davvero brutta quella giocata dalla squadra di Allegri che è entrata con un atteggiamento sbagliato nel primo tempo sembrando una squadra senza voglia di vincere una gara cruciale per riaprire il discorso Scudetto. In difesa molti errori e in attacco molto male. I rossoneri hanno creato poco, troppo poco per mettere in difficoltà una difesa guidata da Mario Gila e messa in campo molto bene da Maurizio Sarri che ha vinto il confronto a distanza con Allegri.

Milan, in attacco serve cambiare

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Di Leao abbiamo già parlato: una prestazione nulla in attacco dove non è riuscito a incidere davvero con occasioni mai arrivate. Ma anche il suo compagno di squadra Pulisic è stato abbastanza evanescente: due tiri da ottima posizione che un giocatore del suo calibro deve trasformare in gol, invece nulla. Un 2026 ancora senza reti e con errori importanti come i filtranti mancati sui tagli di Leao verso la porta della Lazio. Troppo poco in un mento in cui il Milan aveva e ha bisogno di attaccanti cinici in grado di segnare quando hanno le possibilità. E soprattutto non si è vista la voglia.

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In questo momento Allegri deve pensare di più le sue alternative e in attacco nessuno si deve sentire sicuro del posto: tutti se la devono giocare con le unghie e con i denti perché ora serve compattarsi e vincere il più possibile per non farsi risucchiare dalla lotta Champions League. Va detta comunque la verità: ieri sera Nkunku e Fullkrug non hanno poi cambiato chissacché in attacco per i rossoneri, ma la questione è una. Tutti devono essere messi in discussione, serve la classica 'sedia che scotta' per riaccendere un attacco che troppe volte ha fatto fatica in stagione. Vedremo anche come starà Gimenez che potrebbe essere davvero il salvatore in questo momento per Allegri.

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