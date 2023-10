Scommesse, Tapiro d’Oro a Corona: tirati in ballo altri tre calciatori

Ieri sera Fabrizio Corona è stato ospite alla trasmissione ‘Avanti popolo‘, condotta da Nunzia De Girolamo e in onda su ‘RaiTre‘. Per l’occasione, avrebbe dovuto fare nomi di altri calciatori coinvolti nello scandalo...

Per l'occasione, avrebbe dovuto fare nomi di altri calciatori coinvolti nello scandalo delle scommesse su piattaforme illegali che sta travolgendo il nostro calcio e che, finora, vede implicati Nicolò Fagioli (Juventus), Sandro Tonali (Newcastle United, ex Milan) e Nicolò Zaniolo (Aston Villa, ex Roma).