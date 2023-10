Tonali, confessione alla Procura FIGC: “Scommesse anche sul Milan”

Ieri, infatti, Tonali è stato interrogato per tre ore dalla Procura di Torino e, negli ultimi giorni (domenica scorsa e ieri mattina) era già stato sotto interrogatorio dalla Procura F.I.G.C.. Cosa è emerso? Tonali si è pentito e ha detto tutta la verità, iniziando a dare il suo contributo alle indagini sulle scommesse.

Tonali, scommesse sportive anche sul Milan! — Il giocatore si è dunque autodenunciato all'organo di Giustizia Sportiva, ammettendo di aver effettuato scommesse anche sul calcio. Ma non è tutto: secondo la 'rosea' oggi in edicola, avrebbe anche confessato di aver fatto puntate sul Milan! A differenza di Fagioli che, per esempio, ha confessato di aver giocato sul calcio, ma non sulla Juventus.

Il discorso per Tonali, quindi, si fa più complesso e delicato. Al momento, la violazione contestata a Tonali è relativa all'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva. Quello che punisce i giocatori che scommettono sul calcio con una squalifica di almeno tre anni. È evidente, però, che l'aver puntato anche sul club per cui era tesserato costituisca un'aggravante per il classe 2000.

Per lo scandalo scommesse Tonali vorrebbe seguire il percorso fatto da Fagioli, con un patteggiamento in tempi brevi. Ma è evidente che nei due casi ci siano molte differenze. Il quotidiano sportivo ha ipotizzato una sanzione nettamente più pesante rispetto a quella ottenuta dallo juventino, anche se entrambi hanno dichiarato di essere affetti da ludopatia.

Situazione delicata dal punto di vista sportivo — Di certo sarà fondamentale che la versione fornita da Tonali a Giuseppe Chinè, Procuratore Federale, coincida perfettamente con gli atti della Procura di Torino che, la scorsa settimana, ha sequestrato all'ex milanista cellulare e tablet a Coverciano, laddove era in ritiro con la Nazionale Italiana.

Se qualcosa non dovesse combaciare, le cose cambierebbero e, in base ai riscontri, potrebbe anche aumentare l'entità della sanzione per Tonali. Oltre che allungarsi i tempi per il patteggiamento. L'ipotesi di reato per Tonali è di esercizio abusivo dell'attività di scommesse (articolo 4 della Legge 401 del 1989) per il quale rischia - penalmente - una pesante ammenda.

Dal punto di vista sportivo, chiaramente, la situazione è delicata. 'La Gazzetta dello Sport' ha spiegato come, sebbene via sia il massimo riserbo intorno alla sua deposizione, Tonali avrebbe ammesso di aver effettuato scommesse sul calcio, risultando estremamente collaborativo con gli inquirenti.

L'accusa vuole arrivare ai nomi di chi gestisce il giro illegale — All'accusa interessa ricostruire, attraverso la rete di contatti del giocatore il sistema illegale creato dai gestori delle piattaforme, alle quali si accede tramite un invito. Per arrivare così ai nomi degli organizzatori. Alcuni di questi siti sono già stati individuati ed è stata avviata la procedura di oscuramento in Italia, ma il sospetto è che ce ne siano altri.

Gli inquirenti, dunque, vogliono capire se ci sono connessioni con chi organizza o se Tonali è soltanto uno scommettitore. Si indaga, pertanto, per chiarire se possa essere lui l'anello di congiunzione tra i due 'mondi'.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.