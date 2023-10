Scommesse, Fagioli: “Tonali mi suggerì di giocare su un sito illegale”

Scommesse, Fagioli parla così di Tonali e non solo — 'Tuttosport' oggi in edicola ha riportato passaggi - molto interessanti - della deposizione di Fagioli alla Procura F.I.G.C.. Il ragazzo ha detto di essere ossessionato dai debiti di gioco che ha, di aver ricevuto minacce alla propria incolumità. Ma, soprattutto, è interessante leggere cosa ha detto su Tonali, centrocampista passato nell'ultimo calciomercato estivo dal Milan al Newcastle per una cifra record.

«Un amico stretto». Così Fagioli ha parlato di Tonali, quando ha raccontato l’inizio del suo precipitare nella ludopatia. «All’inizio lo si fa perché si ha tanto tempo libero, ci si allena la mattina e poi si gioca per vincere la noia, per provare l’ebbrezza». Tonali è la persona che «nel ritiro della Nazionale Under 21, mi suggerisce di giocare su un sito illegale. Lo vidi giocare e gli chiesi cosa stesse facendo, mi disse che potevo farlo anch’io perché non c’era traccia delle scommesse. E mi fece registrare tramite un account al sito in questione».

Sul discorso delle credenziali, Fagioli non ricorda chi gliele fornì, né sa dire su che tipo di eventi stesse scommettendo il suo compagno di nazionale. Ma ovviamente ha ricordato le sue: «Le prime scommesse le piazzai su eventi di tennis e poi di calcio. Ho effettuato delle scommesse su siti irregolari. Ricordo di uno denominato Betart e di un altro, Icebet, ce n’erano altri ma non ricordo come si chiamavano perché cambiavano nome ogni mese».

Fagioli ha ammesso di aver effettuato scommesse su calcio, casinò e tennis. Ma mai sulle partite di Cremonese e Juventus, le squadre con cui finora ha militato in carriera. Arrivando ad accumulare debiti per 3 milioni di euro. «Era mia abitudine scommettere spesso su partite di calcio mentre erano in corso di svolgimento. In quell’occasione puntai sul pareggio o sulla vittoria del Milan. Persi perché la partita finì 2-1 per il Torino», ha riportato 'Tuttosport' sulla deposizione di Fagioli.

"Chiesto soldi a Gatti e Drăgușin, ma loro non sapevano perché" — Non solo Serie A, anche la Champions League e l’Inter: «In relazione alla ricevuta che mi viene mostrata in visione relativa alle partite di Champions League, Porto-Atlético Madrid e Real Madrid-lnter ho scommesso che avrebbero segnato meno di 3 o 4 gol. Anche in questa occasione si trattava di una piattaforma illegale Betart». Per ovviare al 'rosso' accumulato con le scommesse, Fagioli ha chiesto in prestito soldi a Federico Gatti e Radu Drăgușin, che giocavano con lui alla Juve (il secondo, oggi, è al Genoa).

«Intendo precisare che è mia intenzione saldare tutti i prestiti ricevuti dai miei amici e compagni i quali erano all’oscuro delle ragioni reali per le quali ho chiesto il denaro», ha aggiunto Fagioli. "Scommesse sul Milan": Tonali rischia grosso >>>

