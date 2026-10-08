Il Milan torna al 'Mapei Stadium' - dove il 22 maggio del 2022 ha alzato al cielo il 19° scudetto - per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2026/2027 contro il Sassuolo, in programma domenica 11 ottobre alle ore 18:00. Attraverso una nota diramata sul proprio sito ufficiale, la società neroverde ha comunicato il tutto esaurito per il settore riservato ai tifosi rossoneri. Chi vuole seguire la squadra di Ruben Amorim può però ancora acquistare gli ultimi biglietti rimasti negli altri settori dello stadio.

Sassuolo-Milan, i biglietti rimasti

Informazioni utili per l'accesso allo stadio e orari dei cancelli

La Tribuna Nord è sold out, ma la vendita va avanti negli altri settori dello stadio. Per accedere alla Tribuna Sud occorre essere in possesso di una SassuoloCard sottoscritta entro il 30 giugno 2026. Per le altre zone i prezzi variano a seconda della visibilità: si parte daifino aiLaterale e agliPiù alte le tariffe inper l'anello Inferiore e si arriva fino aVisto il grande afflusso di pubblico atteso a Reggio Emilia, ilraccomanda diper evitare code ai varchi d'ingresso. I cancelli del 'Mapei Stadium' aprirannoue ore prima del match, mentre lo sportello dedicato al ritiro degli accrediti sarà operativo già dalle 15:30.