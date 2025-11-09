Il belga, in fase di passaggio, ha sbagliato ben poco: tutti i palloni sono stati sfruttati nel migliore dei modi per irrompere sulla corsia di destra. L'unica nota negativa è arrivata nel finale della partita: con un tiro di destro è riuscito a mandare il pallone fuori a porta vuota, sprecando così il gol del nuovo vantaggio.

Saelemaekers, però, aveva fatto bene anche la scorsa stagione con addosso la maglia della Roma. Rispetto alla sua prima avventura al Milan, è tornato molto più maturato a livello mentale, e questo si è riflesso anche sul suo stile di gioco.

Proprio pochi giorni fa, il belga ha rilasciato proprio delle dichiarazioni in merito: "Quando sono tornato ho sentito di essere maturato anche fuori dal campo. Ho cambiato tante cose, anche nella mia vita personale. Tutte queste cose hanno portato a una mia crescita, da quando sono tornato a Milanello, ho sentito che avevo un altro ruolo in campo e nello spogliatoio"

Attualmente, il suo contratto con i rossoneri scade nel 2027 ma, negli ultimi giorni, i contatti per prolungare la sua avventura al Milan sono iniziati: secondo le ultime notizie raccolte, la cifra richiesta dal belga sarebbe di 4 milioni, con i rossoneri che invece ne propongono 2.8.

Saelemaekers, dal canto suo, non ha mai nascosto il suo forte amore per il Milan, e sicuramente, le due parti troveranno un accordo giusto: "Non posso nascondere il mio amore, ma a oggi la cosa che devo fare è solamente dare il massimo sul campo. Poi sarà la società a decidere se mi vorrà tenere".