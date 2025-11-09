Pianeta Milan
Saelemaekers, il nuovo volto che illumina il Milan di Allegri

Se c'è un nome che ha 'brillato' più di tutti contro il Parma è quello di Alexis Saelemaekers, il 'nuovo' volto del Milan
Il Milan, dopo il pareggio al Tardini contro il Parma di ieri sera, si trova al secondo posto in classifica, a quota 22 punti. Se c'è un nome che ha 'brillato' più di tutti è quello di Alexis Saelemaekers, il 'nuovo' volto del Milan. Con una squadra senza attaccanti, il gol si riesce a trovare grazie alla tecnica e alla velocità, cosa che Saelemaekers ha dimostrato ieri in partita.

Milan, l'aventura di Saelemaekers

Massimiliano Allegri ha voluto puntare tutto sul belga come centrocampista di destra, un nuovo ruolo che il giovane classe '99 sta ricoprendo nel migliore dei modi, almeno fino ad ora. Saelemeaekers è stato senza ombra di dubbio il migliore in campo, rappresentando un vero e proprio pericolo per gli avversari, soprattutto per Ndiaye. Il centrale della squadra emiliana, infatti, è stato colui che ha commesso il fallo da rigore, poi fischiato dall'arbitro Di Bello.

Il belga, in fase di passaggio, ha sbagliato ben poco: tutti i palloni sono stati sfruttati nel migliore dei modi per irrompere sulla corsia di destra. L'unica nota negativa è arrivata nel finale della partita: con un tiro di destro è riuscito a mandare il pallone fuori a porta vuota, sprecando così il gol del nuovo vantaggio.

Saelemaekers, però, aveva fatto bene anche la scorsa stagione con addosso la maglia della Roma. Rispetto alla sua prima avventura al Milan, è tornato molto più maturato a livello mentale, e questo si è riflesso anche sul suo stile di gioco.

Proprio pochi giorni fa, il belga ha rilasciato proprio delle dichiarazioni in merito: "Quando sono tornato ho sentito di essere maturato anche fuori dal campo. Ho cambiato tante cose, anche nella mia vita personale.  Tutte queste cose hanno portato a una mia crescita, da quando sono tornato a Milanello, ho sentito che avevo un altro ruolo in campo e nello spogliatoio"

Attualmente, il suo contratto con i rossoneri scade nel 2027 ma, negli ultimi giorni, i contatti per prolungare la sua avventura al Milan sono iniziati: secondo le ultime notizie raccolte, la cifra richiesta dal belga sarebbe di 4 milioni, con i rossoneri che invece ne propongono 2.8.

Saelemaekers, dal canto suo, non ha mai nascosto il suo forte amore per il Milan, e sicuramente, le due parti troveranno un accordo giusto: "Non posso nascondere il mio amore, ma a oggi la cosa che devo fare è solamente dare il massimo sul campo. Poi sarà la società a decidere se mi vorrà tenere".

 

