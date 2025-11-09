Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

Parma-Milan, ospite speciale al Tardini: presente Arrigo Sacchi

La Serie A regala sempre emozioni. Tra gli spalti del Tardini, ieri sera in occasione di Parma-Milan era presente Arrigo Sacchi
Alessia Scataglini
La Serie A regala sempre emozioni. Come sappiamo, ieri sera allo stadio Ennio Tardini è andata in scena Parma-Milan, gara valida per l'11esima partita di campionato. Tra gli spalti, però, era presente un ospite molto speciale. Tra le varie figure di spicco, era presente anche lo storico ex allenatore Arrigo Sacchi, doppio ex di entrambe le squadre. Da una parte la squadra con cui ha esordito, dall'altra quella con cui ha rivoluzionato il mondo del calcio, vincendo innumerevoli trofei.

Parma-Milan, l'ex speciale presente allo stadio

L'ex allenatore del milan, come già detto in precedenza, si è affermato prima sulla panchina del Parma, tra il 1985 e il 1987: con gli emiliani conquistò una promozione dalla C1 alla B e un 7° posto in Serie B, oltre che un’eliminazione del Milan in Coppa Italia.

A seguito di questa eliminazione, Arrigo Sacchi venne scelto daSilvio Berlusconi e Adriano Galliani per guidare il Milan, con cui alla fine ha conquistato ben 8 trofei:

  • 1 Campionato

  • 1 Supercoppa

  • 2 Coppe dei Campioni

  • 2 Supercoppe Uefa

  • 2 Coppe Intercontinentali

