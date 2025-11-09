La Serie A regala sempre emozioni. Come sappiamo, ieri sera allo stadio Ennio Tardini è andata in scena Parma-Milan, gara valida per l'11esima partita di campionato. Tra gli spalti, però, era presente un ospite molto speciale. Tra le varie figure di spicco, era presente anche lo storico ex allenatore Arrigo Sacchi, doppio ex di entrambe le squadre. Da una parte la squadra con cui ha esordito, dall'altra quella con cui ha rivoluzionato il mondo del calcio, vincendo innumerevoli trofei.