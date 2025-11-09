Milan, la lotta scudetto

Secondo quanto riferito da Bressi, se è vero che molti dubitano delle possibilità dei rossoneri, è anche vero che tutte le varie rivali non è che stiano facendo tanto meglio. Il Napoli, quest'oggi, ha perso 2-0 contro il Bologna di Italiano, mentre l'inter ha già incassato ben 3 sconfitte. Nel video, si parla anche di un dato molto importante, che può far credere ai rossoneri di riuscire a conquistare il titolo di Campioni d'Italia a maggio.