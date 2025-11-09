La Serie A, per il Milan, si ferma qua. I rossoneri di Massimiliano Allegri escono dal Tardini di Parma con solamente un punto in tasca: un pareggio amaro, molto amaro. In molti si chiedono se questa squadra possa davvero puntare a vincere il tanto desiderato scudetto, mettendo cosi' la famosa seconda stella sul petto. Il nostro Stefano Bressi, nell'ultimo video caricato sul canale di PianetaMilan, ha affrontato questo delicato tema, chiacchierato da molti opinionisti tv ed ex calciatori.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie I rossoneri possono vincere lo scudetto? Il dato lascia sognare
ULTIME MILAN NEWS
I rossoneri possono vincere lo scudetto? Il dato lascia sognare
Il Milan di Massimiliano Allegri può davvero vincere lo scudetto? L'analisi di Stefano Bressi nell'ultimo video di PianetaMilan
Milan, la lotta scudetto—
Secondo quanto riferito da Bressi, se è vero che molti dubitano delle possibilità dei rossoneri, è anche vero che tutte le varie rivali non è che stiano facendo tanto meglio. Il Napoli, quest'oggi, ha perso 2-0 contro il Bologna di Italiano, mentre l'inter ha già incassato ben 3 sconfitte. Nel video, si parla anche di un dato molto importante, che può far credere ai rossoneri di riuscire a conquistare il titolo di Campioni d'Italia a maggio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA