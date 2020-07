Risultati Serie A – Milan-Parma 3-1: tabellino e marcatori

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – È terminato, da pochi istanti a ‘San Siro‘, il match Milan-Parma, valevole per la 33^ giornata di Serie A. La partita ha visto il Milan di Stefano Pioli dominare, e, sebbene fosse andato sotto nella prima frazione di gioco per un gol, un po’ improvviso, del parmense Jasmin Kurtić, successivamente ribaltare l’incontro.

Al 44′ la rete del Parma, siglata, come detto, dal centrocampista sloveno al termine di una bella triangolazione con Gervinho ed Alberto Grassi. Il Milan, che aveva preso una traversa con Alessio Romagnoli e, quindi, e che si era visto annullare un gol a Giacomo ‘Jack’ Bonaventura per fuorigioco, si è scatenato nella ripresa.

Al 55′ euro-gol, dalla distanza, di Franck Kessié: un destro all’incrocio dei pali che non ha lasciato scampo a Luigi Sepe. Al 59′, su punizione di Hakan Çalhanoglu, capitan Romagnoli, di testa, ha infilato l’angolino per il gol del sorpasso rossonero. Al 77′, poi, azione spettacolare di Bonaventura, palla per il turco, rasoiata bassa e 3-1 finale per il Diavolo contro i ducali. Questo il tabellino del match di ‘San Siro‘.

MILAN-PARMA 3-1

Marcatori: 44′ Kurtić (P), 55′ Kessié (M), 59′ Romagnoli (M), 77′ Çalhanoglu (M)

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti (46′ Calabria), Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández (81′ Laxalt); Kessié, Biglia (56′ Bennacer); R. Leão (61′ Rebić), Bonaventura, Çalhanoglu (81′ Krunić); Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Gabbia, Brescianini, Krunić, Olzer, D. Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B. Alves (46′ Dermaku), Gagliolo; Grassi (63′ Hernani), Brugman (63′ Inglese), Kurtić; Kulusevski, Cornelius (14′ Karamoh, 81′ Caprari)), Gervinho. A disposizione: Colombi, Regini, Laurini, Pezzella, Barillà, Siligardi, Sprocati. Allenatore: D’Aversa.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Ammoniti: 33′ Grassi (P), 34′ Conti (M), 65′ Darmian (P)

Espulsi: nessuno.

Note: al 14′ fuori Cornelius (P) per infortunio muscolare; al 21′ gol annullato a Bonaventura (M) per fuorigioco.

