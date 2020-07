Serie A – Milan-Parma 0-1 al 45′: Kurtic manda avanti gli emiliani

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – È terminato, da pochi istanti, il primo tempo di Milan-Parma, match della 33^ giornata di Serie A in svolgimento a ‘San Siro‘. I primi 45′ hanno visto un sostanziale equilibrio tra le due squadre, ma il Parma di Roberto D’Aversa lo ha concluso in vantaggio per 0-1, grazie al gol siglato da Jasmin Kurtic proprio nel finale della prima frazione di gioco.

Triangolazione tra Gervinho, Alberto Grassi e conclusione di destro, a rimorchio, del centrocampista ducale alle spalle di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. Il Milan, però, era stato sfortunato in precedenza, con una traversa colpita di testa da Alessio Romagnoli e con un gol annullato a Giacomo ‘Jack’ Bonaventura per fuorigioco.

C’è ancora tutto il tempo, per i ragazzi di Stefano Pioli, per recuperare e ribaltare questo punteggio. PER SEGUIRE IL LIVE TESTUALE DEL SECONDO TEMPO DELLA SFIDA TRA ROSSONERI E DUCALI, CONTINUA A LEGGERE >>>