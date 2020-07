Milan-Parma 2-1: gol di testa di Romagnoli!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessio Romagnoli, difensore e capitano capitano rossonero, ha segnato di testa qualche minuto dopo il gol di Franck Kessié in Milan-Parma a ‘San Siro‘. Punizione da fuori area di Hakan Çalhanoglu, stacco di testa del numero 13 rossonero e palla nell’angolino, in basso, alla destra di Luigi Sepe, in colpevole ritardo. Milan-Parma 2-1. PER SEGUIRE IL LIVE TESTUALE DELLA RIPRESA DEL MATCH TRA I ROSSONERI ED I DUCALI, CONTINUA A LEGGERE >>>

