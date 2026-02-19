Una volta arrivata la scelta del giudice sportivo, Ravezzani ha aggiunto: "Siamo al paradosso. Allegri squalificato un turno per essere uscito dall’area tecnica. Allora dovrebbero squalificare tutti gli allenatori ogni domenica. Consentito invece urlare testa di c****. all’arbitro. Interessante."
Ovviamente, il direttore di Telelombardia ha voluto anche commentare il comportamento di Allegri: "Quanto ad Allegri, tanto è encomiabile il suo atteggiamento in conferenza stampa, tanto è esecrabile nei finali di partita quando spesso perde la testa. Aggredire Fabregas con insulti e canzonarlo perché allena da poco è una caduta di stile grave. Non degna di un grande club."
