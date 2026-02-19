Milan-Como , andata in scena nella serata di ieri e terminata con un pareggio grazie alle reti di Nico Paz e Rafael Leao , continua a sollevare parecchie polemiche. La motivazione? Il marasma nel finale, con Fabregas che trattiene Saelemaekers e Allegri che, ovviamente, non ci sta e va in difesa del suo calciatore prendendo, però, il cartellino rosso. A commentare il fatto con una serie di Tweet sul suo profilo personale è stato Fabio Ravezzani , direttore di Telelombardia. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Ravezzani

"Cioè, Fabregas trattiene Saelemakers per la maglietta per impedirgli di giocare e poi ne chiede l’espulsione per un fallo successivo? Una scena vergognosa. Merita le stesse critiche rivolte a Bastoni. Con un’aggravante: lui è l’allenatore. Abbiamo visto allenatori insultare, correre su e giù per la fascia, fare gesti plateali. Cacciare Allegri solo perché dice stai zitto mi pare folle. Fabregas andava espulso (il quarto uomo dormiva?). Poi andava espulso anche Saele per doppio giallo. Male gli arbitri"