Fabregas risultatista come Allegri. Analisi Milan-Como 1-1: serve coraggio!

Ci si aspettava una partita simile all'andata, invece Milan-Como è stata completamente diversa. Si pensava ai rossoneri che avrebbero dovuto imparare a contenere i comaschi, invece stavolta è stato Cesc Fabregas a copiare Massimiliano Allegri e diventare più risultatista che giochista. La filosofia vincente da questo scontro sembra essere quella rossonera. Infatti il Como, come si evince dall'analisi tattica del nostro match analyst Mattia Pellé, ha concesso il gioco al Milan, cercando di colpirlo soprattutto con movimenti a creare spazio alle spalle della difesa. Senza però mai riuscirci. Cosa simile ha cercato di fare il Milan, ma con stesso esito. La differenza è che il Como tentava la giocata senza successo, mentre al Milan è mancato, ancora una volta, il coraggio per provarci, nonostante tante volte potesse farlo e fosse messo bene per colpire. Nel video sul nostro canale YouTube, che trovate qui sotto, abbiamo analizzato la partita con varie schede che rappresentano i momenti. Lascia il mi piace, iscriviti e attiva la campanella, oltre a commentare!