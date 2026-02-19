Milan, il Diavolo pareggia per 1-1 contro il Como e 'lascia' l'Inter a più 7. Mancano ancora tante partite e sarà fondamentale fare bottino pieno contro Parma e Cremonese prima del derby. Non mancano le polemiche dopo la partita contro i lariani: male la direzione di Mariani. Il caso Saelemaekers-Fabregas, l'infortunio di Pavlovic e le parole di Massimiliano Allegri. Le top news da Pianeta Milan del 19 febbraio 2026. PROSSIMA SCHEDA>>>