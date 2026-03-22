Ravezzani: 'Cardinale sa come rilanciare il calcio italiano, ma al Milan...'

"Mi piacerebbe arrivare al punto in cui, se avrò costruito abbastanza credibilità, potrò andare a Roma, sedermi con Meloni o con chiunque altro e dire: guardate, costruiamo un piano per rilanciare la Serie A. Facciamo della Serie A una delle più grandi esportazioni dell'Italia". Questa è una parte delle dichiarazioni che Gerry Cardinale ha rilasciato nell'intervista al 'Financial Times'.