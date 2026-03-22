Ravezzani: 'Cardinale sa come rilanciare il calcio italiano, ma al Milan...'

Sul proprio profilo X, Fabio Ravezzani critica le ambiziose dichiarazioni del proprietario del Milan Gerry Cardinale. Ecco le sue parole
"Mi piacerebbe arrivare al punto in cui, se avrò costruito abbastanza credibilità, potrò andare a Roma, sedermi con Meloni o con chiunque altro e dire: guardate, costruiamo un piano per rilanciare la Serie A. Facciamo della Serie A una delle più grandi esportazioni dell'Italia". Questa è una parte delle dichiarazioni che Gerry Cardinale ha rilasciato nell'intervista al 'Financial Times'.
Parole ambiziose, quelle del numero uno di RedBird Cardinale, che però non convincono tutti. Sul proprio profilo X, il direttore di 'TeleLombardia' Fabio Ravezzani ha commentato le sue dichiarazioni, ricordando che finora, non si sono visti i risultati nel suo Milan. Ecco, di seguito le parole di Ravezzani.