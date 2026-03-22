Sul match contro il Torino: "La vittoria contro il Torino è fondamentale, perché dopo l'occasione sprecata all'Olimpico i rossoneri non potevano permettersi un altro passo falso. Il Torino è una squadra viva e a San Siro lo ha di mostrato ampiamente. La fase della partita a cavallo dell'intervallo è sempre la più prolifica per il Milan, lo dicono i numeri. Tra il 30' e il 60' i rossoneri scavano le fondamenta su cui costruiscono le proprie vittorie. I primi venti minuti del primo tempo sono stati al limite dell'inquietante, perché il Milan era piatto e quando aveva il pallone sbagliava sistematicamente".