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Borghi sul match contro il Torino: “I primi venti minuti del Milan sono stati al limite dell’inquietante”

Borghi: 'La vittoria contro i Torino è fondamentale per il Milan'
Stefano Borghi, telecronista di 'DAZN', ha analizzato Milan-Torino nell'ultimo appuntamento con 'Supercommento', format in onda sul suo canale YouTube
Redazione PM

Al termine di Milan-Torino, il noto giornalista e telecronista Stefano Borghi ha commentato il match sul proprio canale YouTube. Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan-Torino, l'analisi di Borghi

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Su Napoli-Milan: "Chi vince tra Milan e Napoli ha un piede e 8/9 in Champions League. La squadra di Conte sta meglio, ma due settimane di sosta possono cambiare tutto. Il Milan sta attraversando una fase di flessione, di china discendente".

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Sul match contro il Torino: "La vittoria contro il Torino è fondamentale, perché dopo l'occasione sprecata all'Olimpico i rossoneri non potevano permettersi un altro passo falso. Il Torino è una squadra viva e a San Siro lo ha di mostrato ampiamente. La fase della partita a cavallo dell'intervallo è sempre la più prolifica per il Milan, lo dicono i numeri. Tra il 30' e il 60' i rossoneri scavano le fondamenta su cui costruiscono le proprie vittorie. I primi venti minuti del primo tempo sono stati al limite dell'inquietante, perché il Milan era piatto e quando aveva il pallone sbagliava sistematicamente".

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