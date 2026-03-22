Il confronto con la scorsa stagione è netto: dopo 30 giornate, nella gestione Fonseca-Conceicao, le sconfitte erano già otto. Oggi il numero è sceso drasticamente, segno di un’organizzazione più efficace e di una maggiore continuità di rendimento.
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Non è solo una questione di risultati, ma di struttura. Il Milan concede meno, gestisce meglio i momenti della partita e sa portare a casa punti anche nelle gare più "sporche". Un cambio di passo evidente, certificato dai numeri e destinato a pesare nella corsa finale.
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