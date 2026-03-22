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Milan, Allegri sulle orme di Ancelotti: il dato che fotografa la stagione rossonera

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Massimiliano Allegri eguaglia un riferimento storico della panchina rossonera come Carlo Ancelotti: il dato emerso al termine di Milan-Torino 3-2
Redazione PM

Il Milan batte il Torino 3-2 nella 30ª giornata di Serie A e conquista la 18ª vittoria stagionale, ma oltre ai tre punti c’è un dato che racconta molto di più. Come riportato da 'Opta', i rossoneri hanno perso meno di tre partite in campionato (due) nelle prime 30 giornate per la prima volta della stagione 2004/2005, quando in panchina sedeva Carlo Ancelotti.

Milan, numeri da record

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Le reti di Pavlovic, Rabiot e Fofana hanno deciso una gara combattuta, ma il dato sulle sconfitte evidenzia soprattutto la trasformazione della squadra. Il Milan di Allegri ha costruito la propria classifica su una solidità costante, riducendo al minimo i passaggi a vuoto.

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Il confronto con la scorsa stagione è netto: dopo 30 giornate, nella gestione Fonseca-Conceicao, le sconfitte erano già otto. Oggi il numero è sceso drasticamente, segno di un’organizzazione più efficace e di una maggiore continuità di rendimento.

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Non è solo una questione di risultati, ma di struttura. Il Milan concede meno, gestisce meglio i momenti della partita e sa portare a casa punti anche nelle gare più "sporche". Un cambio di passo evidente, certificato dai numeri e destinato a pesare nella corsa finale.

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