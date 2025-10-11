Anche durante la sosta nazionali i tema da affrontare legati al Milan continuano a essere tantissimi. Alcune brutte notizie arrivano dalla nottata americana. Nella notte italiana ad Austin, negli Stati Uniti, si è giocata l'amichevole tra gli USA di Pulisic e l'Ecuador di Estupinan. Proprio quest'ultimo è uscito infortunato nel corso del primo tempo. Si attendono aggiornamenti più precisi sulle sue condizioni fisiche anche in vista del suo rientro al Milan. Ci sarà contro la Fiorentina alla ripresa del campionato? I tifosi rossoneri se lo augurano. E Pulisic come sta? Alla vigilia del match il CT Pochettino aveva parlato di alcuni problemi fisici per il numero 11 del Milan. Il giocatore ha comunque disputato uno spezzone nel finale di gara.
Il nostro Stefano Bressi in un video su YouTube ha affrontato alcuni temi sull'attualità del Milan: dall'infortunio di Pulisic a quello di Estupinan fino alle critiche incessanti a Rafa Leao
Tralasciando il tema legato alle nazionali, torniamo anche a parlare di Rafael Leao. Ma nel tentativo di smorzare il clima di critiche feroci nei suoi confronti. Questi sono gli argomenti principali del video del nostro Stefano Bressi caricato sul canale YouTube di Pianeta Milan.
