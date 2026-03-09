Piazza Axum, aggressione di ultras rossoneri a Klaus Davi prima del derby

'Report' rivela su X un'aggressione ai danni del giornalista Klaus Davi da parte di una decina di ultras rossoneri prima del derby
Nella serata di ieri, il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto 1-0 contro l'Inter e si è aggiudicato il derby di Milano grazie al primo gol con la maglia rossonera di Pervis Estupinan. Grande gioia in tutto il mondo Milan per un successo che riapre una porticina al sogno Scudetto.
Fuori dal campo, però, c'è una notizia che rovina il giorno dopo il meritato successo. 'Report' racconta di un brutto episodio di cronaca avvenuto nel pomeriggio che anticipava la stracittadina. Secondo quanto scritto sul profilo X del programma in onda su Rai Tre, una decina di ultras milanisti ha colpito a calci e pugni il giornalista Klaus Davi che domenica si trovava in Piazza Axum, tradizionale ritrovo della tifoseria milanista.