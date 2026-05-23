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Pellegatti sicuro: “Modric resterà al Milan”. E spunta un ruolo nello staff tecnico

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Carlo Pellegatti, giornalista rossonero, ha voluto parlare del futuro di Luka Modric al Milan: le novità...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato le indiscrezioni legate al futuro di Luka Modric, soffermandosi in particolare sulla possibilità che il centrocampista entri a far parte dello staff del club rossonero.

Milan, le parole di Pellegatti

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"La notizia del Corriere dello Sport mi ha emozionato perché l'idea di avere ancora due anni Modric, sperando che il Milan vada in Champions League, sperando che Massimiliano Allegri resti, ma se il Corriere dello sport ha saputo questa notizia, pensiamo che Modric possa contare su Massimiliano Allegri. Quindi questa è la seconda bella notizia di questa giornata. Furlani, Giorgio Furlani dovrebbe aver chiuso con il Milan, ma la notizia che mi ha emozionato ancora di più è che Modric sarà ancora un giocatore del Milan il prossimo anno e rimarrà nel Milan, nello staff del Milan. Cose da grande Milan".

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La 'risposta' di Modric

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L'ex centrocampista del Real Madrid, nell'intervista rilasciataai microfoni di Sportmediaset nel pomeriggio di ieri, ha però precisato di non aver ancora parlato di questa ipotesi. Il centrocampista rossonero, infatti, è totalmente focalizzato sulla sfida contro il Cagliari: una vittoria, infatti garantirebbe al diavolo l'accesso alla Champions League. Leggendo fra le righe di questa notizia, concordiamo con Pellegatti: si intravedono tre buone notizie:

  • una possibile permanenza da giocatore di Modric al Milan: fondamentale per il campo e il suo peso nello spogliatoio

  • una possibile permanenza nello staff tecnico di Allegri: il che vorrebbe dire costruirsi in casa, magari, un allenatore di alto livello (vedi Fabregas)

  • Se resta Modric, allora vuol dire che la conferma di Allegri è sempre più vicina

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