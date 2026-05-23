La 'risposta' di Modric—
L'ex centrocampista del Real Madrid, nell'intervista rilasciataai microfoni di Sportmediaset nel pomeriggio di ieri, ha però precisato di non aver ancora parlato di questa ipotesi. Il centrocampista rossonero, infatti, è totalmente focalizzato sulla sfida contro il Cagliari: una vittoria, infatti garantirebbe al diavolo l'accesso alla Champions League. Leggendo fra le righe di questa notizia, concordiamo con Pellegatti: si intravedono tre buone notizie:
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