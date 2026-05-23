Il futuro di Massimiliano Allegri resta uno dei temi più caldi in casa Milan. Il crollo nel girone di ritorno e le recenti tensioni con Zlatan Ibrahimovic hanno rimesso in discussione la sua posizione. Tuttavia, nel contratto del tecnico toscano è presente una clausola per il rinnovo automatico fino al 2028 con un aumento di stipendio (da 5 a 6 milioni). La condizione necessaria per far scattare il prolungamento è legata alla qualificazione in Champions League. La nostra sensazione, dunque, è che, con una vittoria contro il Cagliari, Allegri resterebbe saldo sulla panchina rossonera.