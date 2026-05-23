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Allegri al Napoli? Moretto conferma: “È il nome in cima alla lista”. Ma il Milan ha un vantaggio: ecco quale

Massimiliano Allegri, allenatore Milan
Matteo Moretto conferma l'interesse del Napoli per Massimiliano Allegri: le ultime sul futuro dell'allenatore del Milan
Redazione PM

Il futuro di Massimiliano Allegri resta uno dei temi più caldi in casa Milan. Il crollo nel girone di ritorno e le recenti tensioni con Zlatan Ibrahimovic hanno rimesso in discussione la sua posizione. Tuttavia, nel contratto del tecnico toscano è presente una clausola per il rinnovo automatico fino al 2028 con un aumento di stipendio (da 5 a 6 milioni). La condizione necessaria per far scattare il prolungamento è legata alla qualificazione in Champions League. La nostra sensazione, dunque, è che, con una vittoria contro il Cagliari, Allegri resterebbe saldo sulla panchina rossonera.

L'interesse del Napoli per Allegri

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Nelle ultime settimane si è registrato un forte interesse del Napoli per Allegri. Il club partenopeo saluterà Antonio Conte ed è alla ricerca di una nuova guida tecnica a cui affidare le chiavi del progetto. Secondo il 'Corriere della Sera', Il tecnico rossonero avrebbe addirittura già una bozza di contratto pronta, ma, al momento, il suo unico pensiero è quello di chiudere al meglio la stagione con il Milan.

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Allegri al Napoli? Le parole di Moretto

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In merito al presunto interesse del Napoli per Massimiliano Allegri, si è espresso anche il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

"Il Napoli dopo Conte starebbe cercando un gestore. Per questo il nome di Allegri resta in cima alla lista di De Laurentis, ma per tanti motivi non è una pista facilmente percorribile. Allegri ha un contratto con il Milan fino al 2028. Dobbiamo ancora capire cosa succederà all'interno del club rossonero. La prossima settimana ci saranno alcune riunioni per capire le motivazioni di Allegri e le sue richieste".

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