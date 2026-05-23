Allegri al Napoli? Le parole di Moretto—
In merito al presunto interesse del Napoli per Massimiliano Allegri, si è espresso anche il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano.
"Il Napoli dopo Conte starebbe cercando un gestore. Per questo il nome di Allegri resta in cima alla lista di De Laurentis, ma per tanti motivi non è una pista facilmente percorribile. Allegri ha un contratto con il Milan fino al 2028. Dobbiamo ancora capire cosa succederà all'interno del club rossonero. La prossima settimana ci saranno alcune riunioni per capire le motivazioni di Allegri e le sue richieste".
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