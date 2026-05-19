Grazie alla vittoria contro il Genoa nella 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A, il Milan ha avvicinato ulteriormente l'obiettivo Champions League. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria nell'ultimo turno contro il Cagliari per blindare aritmeticamente il quarto posto. In occasione della sfida contro i sardi, il Diavolo potrà contare sul sostegno del proprio pubblico, pronto ad incitare Rabiot e compagni verso l'Europa.