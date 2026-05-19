"Il Milan ha disputato un brutto primo tempo, ma nella ripresa ha fatto esattamente ciò che era necessario. Ha capitalizzato il rigore con Nkunku, ha raddoppiato con Athekame e poi ha sofferto nel finale dopo la rete di Vasquez, anche se solo fino a un certo punto. Si tratta di una vittoria pesantissima: adesso la qualificazione in Champions League resta lo snodo cruciale, dobbiamo attendere l'ultima gara, dopodiché andrà affrontato tutto il resto perché i problemi sono ancora molti".
Pedullà ha ragione?—
Il ragionamento di Pedullà è corretto. Le tensioni delle ultime settimane non verranno spazzate via dalla qualificazione in Champions, ma sicuramente affrontarle con il quarto posto in tasca sarà più semplice. Dopo la partita contro il Cagliari, Cardinale traccerà una linea e deciderà da quali uomini ripartire in vista della prossima stagione. Prima, però, sarà il campo a parlare: il Milan non può permettersi un altro anno fuori dall'Europa che conta.
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