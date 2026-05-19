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Milan, Pedullà: “Vittoria pesante, ma i problemi sono ancora tanti”

Massimiliano Allegri, allenatore Milan
Alfredo Pedullà ha commentato il momento del Milan nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube: queste le sue parole
Redazione PM

Grazie alla vittoria contro il Genoa nella 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A, il Milan ha avvicinato ulteriormente l'obiettivo Champions League. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria nell'ultimo turno contro il Cagliari per blindare aritmeticamente il quarto posto. In occasione della sfida contro i sardi, il Diavolo potrà contare sul sostegno del proprio pubblico, pronto ad incitare Rabiot e compagni verso l'Europa.

Milan, Pedullà commenta la vittoria contro il Genoa

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In merito alla vittoria del Milan contro il Genoa, si è espresso anche il noto giornalista Alfredo Pedullà. Di seguito, un estratto delle sue parole.

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"Il Milan ha disputato un brutto primo tempo, ma nella ripresa ha fatto esattamente ciò che era necessario. Ha capitalizzato il rigore con Nkunku, ha raddoppiato con Athekame e poi ha sofferto nel finale dopo la rete di Vasquez, anche se solo fino a un certo punto. Si tratta di una vittoria pesantissima: adesso la qualificazione in Champions League resta lo snodo cruciale, dobbiamo attendere l'ultima gara, dopodiché andrà affrontato tutto il resto perché i problemi sono ancora molti".

Pedullà ha ragione?

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Il ragionamento di Pedullà è corretto. Le tensioni delle ultime settimane non verranno spazzate via dalla qualificazione in Champions, ma sicuramente affrontarle con il quarto posto in tasca sarà più semplice. Dopo la partita contro il Cagliari, Cardinale traccerà una linea e deciderà da quali uomini ripartire in vista della prossima stagione. Prima, però, sarà il campo a parlare: il Milan non può permettersi un altro anno fuori dall'Europa che conta.

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