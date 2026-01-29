È però un allenatore che ha le sue idee ben precise, le sue ideologie, che partono dalla qualità dei propri giocatori. Se ha giocatori di un certo tipo difficilmente li schiera un modo diverso rispetto a quello che è più saggio fare. Oggi Allegri ha trovato nel 3-5-2 la formula ideale di questa squadra. Anche io sarei curioso di vedere il tridente, ma so che non succederà perché in questo è molto netto. Ha trovato una sua identità tattica il Milan, e lo dimostra il fatto che sta secondo in classifica".
Passerini ha poi continuato dicendo: "Contano i risultati. Conta ripartire con un progetto che è stato bloccato l'anno scorso. Più in là vedremo. Io non capisco molto il tema del giocare bene o giocare male. Credo che sia diverso il discorso: il Milan deve smettere di regalare il primo tempo. giocando in maniera passiva facendosi prendere quasi a schiaffoni. Anche perché a volte riesci a recuperarle le partite, vedi Como, mentre a volte no, come a Roma"
