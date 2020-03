Non solo Higuain: via dalla quarantena altri giocatori della Juventus

NEWS JUVENTUS – Non c’è solo Gonzalo Higuain tra quelli ‘fuggiti’ dalla quarantena domiciliare a Torino. L’ex Milan è tornato in Argentina, pare, per assistere la madre malata. Stessa cosa, anche se è meno chiara la motivazione, per altri giocatori della Juventus.

Al momento si tratta di Miralem Pjanic e Sami Khedira. I due bianconeri, anch’essi dopo aver avuto esito negativo dal tampone coronavirus, avrebbero preferito lasciare Torino e tornare alle proprie case. Pur con tutti i rischi della situazione. Altre indiscrezioni riguardano Douglas Costa e Rodrigo Bentancur, anche loro non sarebbero più in Italia. Insomma, dopo la positività di Daniele Rugani, e successivamente di Blaise Matuidi, in molti sono scappati. Lo stesso Cristiano Ronaldo era tornato in Portogallo, insieme alla famiglia, addirittura prima della positività del compagno.

E proprio in tema coronavirus, è caos sull’inizio degli allenamenti per i club di Serie A: i dettagli >>>

